Сколько будет 150см в дм
Математика
Сколько будет 150см в дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 см=1 дм 150 см=15дм
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