Задача: Какие 3 цифры надо вычеркнуть в числе 764832, чтобы оставшиеся в том же поряд??е составили наибольшее число? Ответы: 7,6,4 4,3,2 6,4,8 6,3,2 6,8,2
Математика
Задача: Какие 3 цифры надо вычеркнуть в числе 764832, чтобы оставшиеся в том же поряд??е составили наибольшее число? Ответы: 7,6,4 4,3,2 6,4,8 6,3,2 6,8,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы 7,6,4 ......
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Қазақ тiлi
Математика
Саша купил 4 фломастера , а Маша -6 фломастеров по той же цене . Ребята оплатили поку??ку купюрой в 50 леев. Сколько стоит один фломастер .
Другие предметы
Что по мнению антропологов в истории древнего человека около 60000 лет назад опреде??ило появление и развитие у него музыкальных способностей Ле...
Математика