Задача: Какие 3 цифры надо вычеркнуть в числе 764832, чтобы оставшиеся в том же поряд??е составили наибольшее число? Ответы: 7,6,4 4,3,2 6,4,8 6,3,2 6,8,2

Математика

Задача: Какие 3 цифры надо вычеркнуть в числе 764832, чтобы оставшиеся в том же поряд??е составили наибольшее число? Ответы: 7,6,4 4,3,2 6,4,8 6,3,2 6,8,2

Автор: Гость