Кто помогал девочке в сказке гуси-лебеди

Литература
Кто помогал девочке в сказке гуси-лебеди
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Автор: Гость
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Гость:
Печка ,яблоня ,молочная речка кисельные берега
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