Помогите пожалуйста с №325

Математика
Помогите пожалуйста с №325
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто срисуй одну из фигур на рис110 в том же масштабе,с теми же "пропорциями"
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