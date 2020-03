Короткий рассказ про мать Терезу

Гость: Гость:

The person who inspires me and provides me with a great desire to live is Mother Teresa (Мать Тереза). She hepled people who had incurable diseases, provided children who had no parents and no ability to study with love and support. She was a woman of great wisdom and her heart was full of sympathy for both the haves and have-nots. Her life was totally a self-sacrifice. She was famous for having founded the Missionaries of Charity organization, but people all over the world still appreciate her kindness and endless passion to help others. That is what our world always lacks nowadays, so I when I read her biography and watch films about her life, I get motivated and truly inspired, just as if she is giving me her hand. Человек, который вдохновляет меня и дает мне огромное желание жить - Мать Тереза. Она помогала людям, которые были неизлечимо больны, давала детям, которые не имели родителей и возможности учиться, любовь и поддержку. Она была мудрейшей женщиной, и ее сердце было полно сострадания как к имущим, так и неимущими. Ее жизнь была полным самопожертвованием Она была известна тем, что основала организацию "Сестры Миссионерки Любви", но люди во всем мире по-прежнему ценят ее доброту и бесконечное желание помочь другим. Это то, чего нашему миру так не хватает в наше время. Поэтому когда я читаю ее биографию и смотрю фильмы о ней, я получаю сильнейшую мотивацию и по-настоящему вдохновляюсь, чувствуя, как она подает мне руку.