Короткое плечо шлагбаума имеет длину 1 м, а длинное плечо-3 м. На какую высоту (в метрах) опустится конец короткого плеча, когда конец длинного плеча поднимается на 1,8 м?

Алгебра

Короткое плечо шлагбаума имеет длину 1 м, а длинное плечо-3 м. На какую высоту (в метрах) опустится конец короткого плеча, когда конец длинного плеча поднимается на 1,8 м?

Автор: Гость