Короткое плечо шлагбаума имеет длину 1 м, а длинное плечо-3 м. На какую высоту (в метрах) опустится конец короткого плеча, когда конец длинного плеча поднимается на 1,8 м?
Алгебра
Короткое плечо шлагбаума имеет длину 1 м, а длинное плечо-3 м. На какую высоту (в метрах) опустится конец короткого плеча, когда конец длинного плеча поднимается на 1,8 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут подобные треугольники. Придеставим их как ABCDE Угол C общий. BC = 3 CD = 1 AB = 1.8 Т.к. угол B и угол D прямые, то треугольники подобны по двум углам. Коэфицент подобия 1\3 1.8 * 1\3 = 0.6 Ответ: 0.6 метров.
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