Костя подсчитал, что в кувшине хранилось 900 медных копеек.Хватило бы этих денег вл??дельцу клада на покупку парика, если парик в 17 веке стоил 10 рублей?

Математика
Костя подсчитал, что в кувшине хранилось 900 медных копеек.Хватило бы этих денег вл??дельцу клада на покупку парика, если парик в 17 веке стоил 10 рублей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
900 копеек = 900/100 = 9 рублей денги не хватают
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