Костя подсчитал, что в кувшине хранилось 900 медных копеек.Хватило бы этих денег вл??дельцу клада на покупку парика, если парик в 17 веке стоил 10 рублей?

Математика

Костя подсчитал, что в кувшине хранилось 900 медных копеек.Хватило бы этих денег вл??дельцу клада на покупку парика, если парик в 17 веке стоил 10 рублей?

Автор: Гость