Костя решая задачи по геометрии пришел к выводу что из трех не совпадающих прямых на одной плоскости нельзя получить четыре точки пересечения как бы прямые не распологались .Потом он начал изучать расположения пяти прямых на пл...
Математика
Костя решая задачи по геометрии пришел к выводу что из трех не совпадающих прямых на одной плоскости нельзя получить четыре точки пересечения как бы прямые не распологались .Потом он начал изучать расположения пяти прямых на плоскости .Скажите сможет ли Костя получить из 5 ,9,8,10 точек пересечения А) Сможет только 5,8,9 В) сможет только 8,10 Б) сможет только 5 и 9 г) сможет все предложенные варианты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Сможет только 5.8.9
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