Log1\2(6x-x^2)gt;=log1\2x^2

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ОДЗ: 6x-x^2>0 и x^2>0 x^2-6x<0 и x>0 x^2-6x=0 x(x-6)=0 x=0 и x=6 Общее решение: x€(0;6) Решение: 6x-x^2<=x^2 -2x^2+6x<=0 -x^2+3x<=0 x^2-3x>=0 x(x-3)=0 x=0 - посторонний корень x=3 Ответ: 3