Костюмеру цирка дали задание подобрать трем гимнастам одежду желтого, красного и зе¬леного цветов. Причем кепка, рубашка и брю¬ки у каждого гимнаста также должны быть раз¬ных цветов. У Сергея зеленая рубаха, а у Евге¬ния красны...

Математика
Костюмеру цирка дали задание подобрать трем гимнастам одежду желтого, красного и зе¬леного цветов. Причем кепка, рубашка и брю¬ки у каждого гимнаста также должны быть раз¬ных цветов. У Сергея зеленая рубаха, а у Евге¬ния красные штаны, как одет Аркадий?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если у Евгения красные штаны, то посмотрим на штаны Сергея. Они не могут быть красными и зелеными, значит, они желтые. Следовательно, его кепка красного цвета. Посмотрим на наряд Евгения, вернее, на его рубаху. Она не зеленая (т.к та у Сергея) и не красная. Значит, она желтая. Следовательно кепка у того зеленая. Ну и Аркадий может одеть только оставшиеся вещи, такие как: Кепка желтого цвета, рубашка красная, штаны зеленые.
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