Которые предложения подчеркнутые(их 3) их надо разобрать по членам и частям речи

Гость: Гость:

1)СОЛНЦЕ (подлеж., выраж. Сущ) КРАСНОЕ (опред, прилаг) УПАЛО (сказуем., гл) ЗА ДАЛЬНИЙ СОСНЯК ( это все обст.места(дальний-прилаг, сосняк-сущ)) И ПРОСВЕЧИВАЕТ сказ.,гл) СКВОЗЬ(нар) ДЕРЕВЬЯ(сущ). 2) ДОГОРАЮТ( сказ.,гл) ДРОВА(подл.,сущ) В НАШЕЙ ПЕЧКЕ (обст.( нашей - мест, печке- сущ)). 3) ВОЗЛЕ(предлог) НЕЕ(мест) СОХНЕТ( сказ.,гл) НА ПОЛЕНЬЯХ(обст.( поленьях-сущ) СРЕЗАННЫЙ(причастие) ПОДСОЛНУХ(подл,сущ)