Который теперь час,если до конца суток осталось времени втрое меньше ,чем прошло от начала суток? Скажите пожалуйста методом подбором
Математика
Который теперь час,если до конца суток осталось времени втрое меньше ,чем прошло от начала суток? Скажите пожалуйста методом подбором
Ответ(ы):
Гость:
Сутка = 24 часа осталось - х прошло - 3х 3х+х=24 4х=24 х=24:4 х=6 часов осталось 3*6=18 часов прошло ответ - сейчас 18.00
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