Красивое стихотворение о родине. Минимум 3 столбцов 4 макс

Гость: Гость:

Если скажут слово «родина», Сразу в памяти встаёт Старый дом, в саду смородина, Толстый тополь у ворот, У реки берёзка-скромница И ромашковый бугор... А другим, наверно, вспомнится Свой родной московский двор. В лужах первые кораблики, Где недавно был каток, И большой соседней фабрики Громкий, радостный гудок. Или степь от маков красная, Золотая целина... Родина бывает разная, Но у всех она одна! (З. Александрова)О, Родина! В неярком блеске Я взором трепетным ловлю Твои пролески, перелески - Все, что без памяти люблю: И шорох рощи белоствольной, И синий дым в дали пустой, И ржавый крест над колокольней, И низкий холмик со звездой... Мои обиды и прощенья Сгорят, как старое жнивье. В тебе одной - и утешенье И исцеление мое. (А. Жигулин)