«Красивый и могучий дуб рос на высокой горе. Ни у кого не было сил покорить его. Однажды налетел на него ветер, дунул с одной стороны, с другой, старался пригнуть к земле. А дуб стоит и смеется каждым своим листиком. Кто-то по...
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«Красивый и могучий дуб рос на высокой горе. Ни у кого не было сил покорить его. Однажды налетел на него ветер, дунул с одной стороны, с другой, старался пригнуть к земле. А дуб стоит и смеется каждым своим листиком. Кто-то подсказал, что погубить дуб может молния. Побежал ветер звать ее на помощь. Раскололось небо, грянул гром, блеснула саблями молния. Загорелась вершина дуба, но пошел дождь и залил огонь. А дуб продолжал расти, даже крепче стал. Спросил тогда у него ветер: „В чем твой секрет? Почему я не могу погубить тебя?“ „Некоторые думают, что держит меня ствол. Но сила моя в том, что я в землю родную врос, корнями за неё держусь. Потому мне никто не страшен“, — ответил дуб...» составьте к тексту 3 "толстых"вопроса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почему ветер хотел погубить дуб и почему молния согласилась помогать ему. От кого ветер узнал ,что молния сможет победить дуб и почему она не смогла. Почему дуб раскрыл свой секрет, а ветер не воспользовался этим.
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