Краски изготавливаемые на Руси Обладали очень высоким качеством. Их изготовления было подчас весьма оригинальным. Так Новгородской рукописи 17-го века имеется уникальные рецепт: медная пилки нужно смешать с горохом, залить водо...

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Краски изготавливаемые на Руси Обладали очень высоким качеством. Их изготовления было подчас весьма оригинальным. Так Новгородской рукописи 17-го века имеется уникальные рецепт: медная пилки нужно смешать с горохом, залить водой выдержит 10-15 дней. Затем горох перетереть и оставить с медью в тёплым месте.В результате удавалось получить ценную краску. Какую? 1. Голубец 2. Празелень 3. Вохры царегоадские 4. Черлень 5. Киноварь 6. Ярь – медянку

Автор: Гость