Красная лента короче синей на 17 см,а зеленая длиннее синей на 3 дм.На сколько санти??етров красная лента короче зеленой?

Математика
Красная лента короче синей на 17 см,а зеленая длиннее синей на 3 дм.На сколько санти??етров красная лента короче зеленой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30-17=13(к.л.) 17+30=47(з.л.) 47-13=34
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