Красная лента короче синей на 17 см,а зеленая длиннее синей на 3 дм.На сколько санти??етров красная лента короче зеленой?

Математика

Красная лента короче синей на 17 см,а зеленая длиннее синей на 3 дм.На сколько санти??етров красная лента короче зеленой?

Автор: Гость