Красная окраска цветков ночной красавицы детерминирована геном R, а белая окраска – R1. Гетерозиготные растения RR1 в результате промежуточного наследования имеют розовые цветки. Растения с красными цветками опылили пыльцой с б...
Биология
Красная окраска цветков ночной красавицы детерминирована геном R, а белая окраска – R1. Гетерозиготные растения RR1 в результате промежуточного наследования имеют розовые цветки. Растения с красными цветками опылили пыльцой с белых цветков. Какой генотип и фенотип будут иметь растения первого поколения? Растения с розовыми цветками опылили пыльцой красных цветков. Определите фенотип и генотип потомства от этого скрещивания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- Дано R-красный цвет R1-белый цвет RR1-розовый цвет Решение Р RR х R1R1 G R R1 F1 RR1 –розовые цветки Ответ-в первом поколении растения имеют генотип- RR1 и фенотип-розовые цветы. P RR х RR1 G R R R1 F2 RR-красные цветы RR1-розовые цветы Ответ-от скрещивания в потомстве образуются растения с генотипами- RR и RR1 и фенотипами-красные цветы и розовые цветы
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