Красная окраска цветков ночной красавицы детерминирована геном R, а белая окраска – R1. Гетерозиготные растения RR1 в результате промежуточного наследования имеют розовые цветки. Растения с красными цветками опылили пыльцой с б...

Биология

Красная окраска цветков ночной красавицы детерминирована геном R, а белая окраска – R1. Гетерозиготные растения RR1 в результате промежуточного наследования имеют розовые цветки. Растения с красными цветками опылили пыльцой с белых цветков. Какой генотип и фенотип будут иметь растения первого поколения? Растения с розовыми цветками опылили пыльцой красных цветков. Определите фенотип и генотип потомства от этого скрещивания.

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