Красная окраска цветков ночной красавицы детерминирована геном R, а белая окраска – R1. Гетерозиготные растения RR1 в результате промежуточного наследования имеют розовые цветки. Растения с красными цветками опылили пыльцой с б...

Биология
Красная окраска цветков ночной красавицы детерминирована геном R, а белая окраска – R1. Гетерозиготные растения RR1 в результате промежуточного наследования имеют розовые цветки. Растения с красными цветками опылили пыльцой с белых цветков. Какой генотип и фенотип будут иметь растения первого поколения? Растения с розовыми цветками опылили пыльцой красных цветков. Определите фенотип и генотип потомства от этого скрещивания.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- Дано R-красный цвет R1-белый цвет RR1-розовый цвет Решение Р     RR х  R1R1 G        R            R1 F1         RR1 –розовые цветки Ответ-в первом поколении растения имеют генотип- RR1  и фенотип-розовые цветы. P  RR х RR1 G    R     R R1 F2   RR-красные цветы                  RR1-розовые цветы Ответ-от скрещивания в потомстве образуются растения с генотипами- RR и RR1 и фенотипами-красные цветы и розовые цветы

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите систему пожалуйста!!!!!!!!!! 3х-4у=5 и 5х+2у=17
Ответить
Литература
Мне нужна Эссе о ВЕСНЕ! чтобы было необычное чем у других!
Ответить
Окружающий мир
Предположи к каким изменениям может привести увеличение скорости вращения земли вокруг своей оси
Ответить
Русский язык
Составьте и запишите три предложения с отрицательной частицей не о том, чего нель??я делать в лесу
Ответить
Литература
Считаете ли вы произведение " Юшка" старомодным? обоснуйте свой ответ
Ответить