Краствору хлорида бария(масса раствора 125 г,массовая доли соли10%) прибавили раствор серной кислоты (196г,массовая доля кислоты 10%)рассчитайте массу осадка,выделившегося в результате реакции.
Химия
Краствору хлорида бария(масса раствора 125 г,массовая доли соли10%) прибавили раствор серной кислоты (196г,массовая доля кислоты 10%)рассчитайте массу осадка,выделившегося в результате реакции.
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