В магазине детского питания продали 15 банок овощного пюре и 23 банки фруктового пю??е. сколько граммов пюре продали, если масса одной анки овощного пюре 60 г, а фруктового 80 г"
Математика
В магазине детского питания продали 15 банок овощного пюре и 23 банки фруктового пю??е. сколько граммов пюре продали, если масса одной анки овощного пюре 60 г, а фруктового 80 г"
Ответ(ы):
Гость:
15х60=900 гр овощного пюре 23х80=1840 гр или 1 кг 840 гр фруктового пюре 900 + 1840=2740 гр всего пюре продали
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