В магазине детского питания продали 15 банок овощного пюре и 23 банки фруктового пю??е. сколько граммов пюре продали, если масса одной анки овощного пюре 60 г, а фруктового 80 г"

Математика

В магазине детского питания продали 15 банок овощного пюре и 23 банки фруктового пю??е. сколько граммов пюре продали, если масса одной анки овощного пюре 60 г, а фруктового 80 г"

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