Тема: числительные. просклоняйте: двенадцать тюльпанов, семьдесят метров, сорок ??есть секунд.
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Тема: числительные. просклоняйте: двенадцать тюльпанов, семьдесят метров, сорок ??есть секунд.
Ответ(ы):
Гость:
И.п.двенадцать тюльпанов,семьдесят метров,сорок шесть секунд Р.п.двенадцати тюльпанов,семидесяти метров,сорока шести секунд Д.п.двенадцати тюльпанам,семидесяти метрам,сорока шести секундам В.п.двенадцать тюльпанов,семьдесят метров,сорок шесть секунд Т.п.двенадцатими тюльпанами,семидесяти метрами,сорока шести секундами П.п.о двенадцати тюльпанах,о семидесяти метрах,о сорока шести секундах
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