Сочинение на тему зачем нужно читать . Пожмлуйста
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Сочинение на тему зачем нужно читать . Пожмлуйста
Ответ(ы):
Гость:
Я люблю читать книги с тех пор, как научилась читать. Забираюсь в угол дивана, беру с маминой полки роман или сборник рассказов и погружаюсь в волшебный и поэтический мир. Перелистывать одну страничку за другой могу бесконечно. Вот Андрей Болконский рвется в бой со знаменем в руках. И я - вместе с ним. А Пьер Безухов не может принять правильного решения и ищет выход, размышляет над жизнью... Понимаю его. И еще : он похож на моего папу, когда тот чертит схему сложного конструкторского устройства. Книги мне помогают познакомиться с бытием моих сверстников из многих стран мира, окунуться в историческое прошлое. Они меня делают лучше, а жизнь - богаче.
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