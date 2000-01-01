Сочинение на тему зачем нужно читать . Пожмлуйста

Гость: Гость:

Я люблю читать книги с тех пор, как научилась читать. Забираюсь в угол дивана, беру с маминой полки роман или сборник рассказов и погружаюсь в волшебный и поэтический мир. Перелистывать одну страничку за другой могу бесконечно. Вот Андрей Болконский рвется в бой со знаменем в руках. И я - вместе с ним. А Пьер Безухов не может принять правильного решения и ищет выход, размышляет над жизнью... Понимаю его. И еще : он похож на моего папу, когда тот чертит схему сложного конструкторского устройства. Книги мне помогают познакомиться с бытием моих сверстников из многих стран мира, окунуться в историческое прошлое. Они меня делают лучше, а жизнь - богаче.