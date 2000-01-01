СЛОВА ПРИ=ОКОЛО (БЛИЗОСТЬ)
Русский язык
СЛОВА ПРИ=ОКОЛО (БЛИЗОСТЬ)
Ответ(ы):
Гость:
Хм. Приближенно??.........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите . Выразите результат а ) в метрах : 2 м. 8 см. - 49 см. + 24 дм. 1см; б ) в сантиметрах : 4 дм. 32 мм. + 18 см. 9 мм. - 321мм...
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА в одном из тиражей лотерей было 100 выигрышей по 2000 р 1000 выигр??шей по 500 р и 10000 выигрышей по 30 р сколько всего было...
Математика
Скажите пожалуйста правило ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ . А то просто одна дуа , по матеке поставила 2-за правила, потому что в учебнике не было
Английский язык