Скажите пожалуйста правило ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ . А то просто одна дуа , по матеке поставила 2-за правила, потому что в учебнике не было

Математика

Скажите пожалуйста правило ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ . А то просто одна дуа , по матеке поставила 2-за правила, потому что в учебнике не было

Автор: Гость