Скажите пожалуйста правило ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ . А то просто одна дуа , по матеке поставила 2-за правила, потому что в учебнике не было

Математика
Скажите пожалуйста правило ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ . А то просто одна дуа , по матеке поставила 2-за правила, потому что в учебнике не было
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Десятичная дробь — это любая числовая дробь, в знаменателе которой стоит степень десятки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста 195 упражнением
Ответить
Математика
У белки было 13 грибов несколько она отдала бурундуку. И у нее осталось на 3 больше чем она отдала . Сколько грибов осталось у белки ?
Ответить
Химия
11. Кислотный характер оксида отражает уравнение: А) CaO + 2HCl→ CaCl2 + H2O B) SO3 + H2O→ H2SO4 С) 2NO + O2→ 2NO2 D) CuO + C→ Cu + CO
Ответить
Русский язык
Напишите небольшое сочинение(6-7предложений)на тему "Зачем нужно читать книги".
Ответить
Математика
Масса сушёных грибов составляет одну десятую часть массы свежих грибов. Сколько кг сушеных грибов можно получить из 30 кг свежих? Сколько кг свеж...
Ответить