Скажите пожалуйста правило ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ . А то просто одна дуа , по матеке поставила 2-за правила, потому что в учебнике не было
Математика
Скажите пожалуйста правило ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ . А то просто одна дуа , по матеке поставила 2-за правила, потому что в учебнике не было
Ответ(ы):
Гость:
Десятичная дробь — это любая числовая дробь, в знаменателе которой стоит степень десятки.
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