У белки было 13 грибов несколько она отдала бурундуку. И у нее осталось на 3 больше чем она отдала . Сколько грибов осталось у белки ?

Математика
У белки было 13 грибов несколько она отдала бурундуку. И у нее осталось на 3 больше чем она отдала . Сколько грибов осталось у белки ?
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Ответ(ы):
Гость:
8 грибов у белки 5 грибов у бурундука
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