У белки было 13 грибов несколько она отдала бурундуку. И у нее осталось на 3 больше чем она отдала . Сколько грибов осталось у белки ?
Математика
У белки было 13 грибов несколько она отдала бурундуку. И у нее осталось на 3 больше чем она отдала . Сколько грибов осталось у белки ?
Ответ(ы):
Гость:
8 грибов у белки 5 грибов у бурундука
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
11. Кислотный характер оксида отражает уравнение: А) CaO + 2HCl→ CaCl2 + H2O B) SO3 + H2O→ H2SO4 С) 2NO + O2→ 2NO2 D) CuO + C→ Cu + CO
Русский язык
Математика
Масса сушёных грибов составляет одну десятую часть массы свежих грибов. Сколько кг сушеных грибов можно получить из 30 кг свежих? Сколько кг свеж...
Математика
Первый мастер изготовляет юрту за 20 дней,второй-за 12 дней,а третий-за 15 дней. За сколько дней три мастера изготовят юрту при совместной работе?