У белки было 13 грибов несколько она отдала бурундуку. И у нее осталось на 3 больше чем она отдала . Сколько грибов осталось у белки ?

Математика

У белки было 13 грибов несколько она отдала бурундуку. И у нее осталось на 3 больше чем она отдала . Сколько грибов осталось у белки ?

Автор: Гость