Масса сушёных грибов составляет одну десятую часть массы свежих грибов. Сколько кг сушеных грибов можно получить из 30 кг свежих? Сколько кг свежих свежих грибов надо взять, что бы получить 6 кг сушеных?
Математика
Масса сушёных грибов составляет одну десятую часть массы свежих грибов. Сколько кг сушеных грибов можно получить из 30 кг свежих? Сколько кг свежих свежих грибов надо взять, что бы получить 6 кг сушеных?
Ответ(ы):
Гость:
1)30:10=3 кг сушеных грибов из 30 кг грибов 2)6*10=60 кг грибов
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