Сочинение на тему природа Казахстана 6 класс

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Сочинение на тему природа Казахстана 6 класс
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Природа Казахстана На протяжении 1800 километров, которые отделяют южную границу Казахстана от северной, сменяется несколько ландшафтных зон: лесостепная, степная, полупустынная и пустынная. На западе территория Казахстана граничит с Каспийским морем, на востоке - с таежным Алтаем, а на юге - с высокими вершинами Тянь-Шаня. Самая низкая точка - впадина Карагие на полуострове Мангышлак (132 метра ниже уровня мирового океана), самая высокая - пик Хан-Тенгри в горах (около 7000 метров над уровнем моря). Три крупные реки - Иртыш, Тобол и Ишим - несут свои воды в Северный Ледовитый океан, остальные казахстанские реки впадают во внутренние водоемы: Каспий, Арал, Балхаш, а то и просто растекаются по степи или пустыне. Западная часть Казахстана почти исключительно равнинная, а восточная - преимущественно гористая; помимо таких высоких гор как Тянь-Шань и Алтай, значительное пространство занимают Тарбагатай, Саур, Казахский мелкосопочник, Кокшетауская возвышенность.Немало здесь стройных газелей-джейранов (или джеков) и других пустынных птиц - чернобрюхих рябков, садж, каменок жаворонков. Склоны Северного Тянь-Шаня покрыты еловыми лесами, а Западного Тянь-Шаня - арчовыми редколесьями и высокотравными суходольными лугами; ущелья их поросли яблоневыми и орехово-плодовыми лесами, а вершины покрыты вечными снегами и ледниками. Только здесь можно встретить грозного снежного барса (ирбиса), тянь-шаньского бурого медведя, сибирского горного козла, а из пернатых - знаменитого бородача, размах крыльев которого достигает более трех метров, гималайского улара (его еще зовут горной индейкой), снежных грифов, белоголовых сипов, любимца казахских охотников - беркута, высокогорных вьюрков, краснокрылого стенолаза, клушицу и альпийскую галку, сказочную синюю птицу… В покрытых таежными лесами горах Алтая вам встретятся великан лось, красавец марал (благородный олень), самый маленький наш олень - кабарга, знаменитый соболь, красивый изящный бурундук. Только здесь можно увидеть глухаря, рябчика, тундряную и белую куропатку. На высокогорном озере Маркаколь в Южном Алтае создан заповедник по охране флоры и фауны, в частности, особого подвида рыб - маркакольского ленка или ускуча.На озере немало водоплавающей птицы, а в лесах по его берегам сохранились гнездовья таких редких птиц как скопа и черный аист; на вершинах живет очень редкий здесь алтайский улар. Великолепны степи Казахстана. Особую прелесть им придают пресные и соленые озера, на которых скапливаются тысячи водоплавающих и околоводных птиц, представленные десятками видов уток, гусей, чаек, крачек, куликов, цапель. На соленом озере Тенгиз в Центральном Казахстане гнездятся даже розовые фламинго (самая северная в мире колония! ), для охраны которых здесь создан Кургальджинский заповедник.
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