Помогите пожалуйста подобрать пословицу к сказке колобок

Литература
Помогите пожалуйста подобрать пословицу к сказке колобок
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Автор: Гость
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Гость:
Где родился там и сгодился.К ак ниточке не виться 
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