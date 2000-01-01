Помогите решить номер 38 пж

Гость: Гость:

вывозили-на 10 машинахкаждая машина делала в день -8 рейсоввывозили за 1 рейс -5 тоннза 5 дней-?тонн1)10 * 8=80(рейсов)2)80* 5=400(тонн)3)400* 5=2000(тонн)Ответ: 2000 тонн вывезли за 5 дней.