Что относится к характеристикам народа

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Что относится к характеристикам народа
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1)Язык 2)Обычаи 3)Традиции 4)Место проживания 5)Праздники 6)Вера
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