Как называется человекоподобный робот
Информатика
Как называется человекоподобный робот
Ответ(ы):
Гость:
он называется Андроид
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