Как называется человекоподобный робот

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Как называется человекоподобный робот
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
он называется Андроид

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