Для легкового автомобиля требуется 9л бензина на 100км пути.Сколько литров бензина потребуется на 500км пути при той же норме расхода бензина?

Математика
Для легкового автомобиля требуется 9л бензина на 100км пути.Сколько литров бензина потребуется на 500км пути при той же норме расхода бензина?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
45 литров Вот. Там умножить 9 на 5
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