Как найти число, три пятая которого равны 30

Математика
Как найти число, три пятая которого равны 30
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Гость:
Найти сколько будет одна пятая 30:3=10 10*5=50
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