Сделайте письменный звуко буквенный разбор слова зимой. см Памятку 1с. 130
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Сделайте письменный звуко буквенный разбор слова зимой. см Памятку 1с. 130
Ответ(ы):
Гость:
З (з) (согласн, зв,парн, мягк.) и (и) (согласн, безуд) м (м) (согласн, зв, непарн ,твёрд.) о (о) (гласн, удар.) й (Й) (согласн, зв, мягк.) Зимой (5 букв, 5 звуков.)
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