Сделайте письменный звуко буквенный разбор слова зимой. см Памятку 1с. 130

Гость: Гость:

З (з) (согласн, зв,парн, мягк.) и (и) (согласн, безуд) м (м) (согласн, зв, непарн ,твёрд.) о (о) (гласн, удар.) й (Й) (согласн, зв, мягк.) Зимой (5 букв, 5 звуков.)