Сделайте письменный звуко буквенный разбор слова зимой. см Памятку 1с. 130

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Сделайте письменный звуко буквенный разбор слова зимой. см Памятку 1с. 130
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
З (з)  (согласн, зв,парн, мягк.) и (и)  (согласн, безуд) м (м) (согласн, зв,  непарн ,твёрд.) о (о)  (гласн, удар.) й (Й)   (согласн, зв, мягк.) Зимой (5 букв, 5 звуков.) 
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