Какой может быть концовка этого текста,нужно дописать свою версию Ель и сосна М??ого лет тому назад ветер принес в болото семя сосны и семя ели.С тех пор эти ель и сосна вместе расти.Деревья разных пород долго бороться между ...

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Какой может быть концовка этого текста,нужно дописать свою версию Ель и сосна М??ого лет тому назад ветер принес в болото семя сосны и семя ели.С тех пор эти ель и сосна вместе расти.Деревья разных пород долго бороться между собой корнями и сучьями за питание,воздух и свет.Они впивались сухими сучьями в живые стволы друг друга.

Автор: Гость