В первом мешке 5 кг 230г моркови больше чем в первом.всю морковь из двух мешков переложить в 5 одинаковых ящиков.сколько килограммов моркови оказалась в каждом ящике?

Математика

В первом мешке 5 кг 230г моркови больше чем в первом.всю морковь из двух мешков переложить в 5 одинаковых ящиков.сколько килограммов моркови оказалась в каждом ящике?

Автор: Гость