Выполни указанные действия только напишите пожалуйста полным ответом. 6005*69-782:23 932*79+(571-263)*64 906*52+568*35
Математика
Выполни указанные действия только напишите пожалуйста полным ответом. 6005*69-782:23 932*79+(571-263)*64 906*52+568*35
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