В бутерброде с колбасой 250 ккал. На сколько градусов нагреется 10 кг воды, если ей сообщить эквивалентное количество теплоты?

Физика

В бутерброде с колбасой 250 ккал. На сколько градусов нагреется 10 кг воды, если ей сообщить эквивалентное количество теплоты?

Автор: Гость