В бутерброде с колбасой 250 ккал. На сколько градусов нагреется 10 кг воды, если ей сообщить эквивалентное количество теплоты?

Физика
В бутерброде с колбасой 250 ккал. На сколько градусов нагреется 10 кг воды, если ей сообщить эквивалентное количество теплоты?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Q=c*m*ΔΤ ΔΤ=Q/(c*m)=250/(4.2*10)=6 град.
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