В 2 пачках 270 тетрадей. Сколько тетрадей в каждой пачке, если в одной из них тетраде?? в 4 раза меньше,.чем в другой? Умоляю помогите!!! Зарание спасибо огромное!!!
Математика
В 2 пачках 270 тетрадей. Сколько тетрадей в каждой пачке, если в одной из них тетраде?? в 4 раза меньше,.чем в другой? Умоляю помогите!!! Зарание спасибо огромное!!!
Ответ(ы):
Гость:
4x+x=270 5x=270 x=54 54 (т) - в одной пачке. 54*4=216 (т) - в другой пачке. Ответ: 54 тетради, 216 тетрадей.
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