В 2 пачках 270 тетрадей. Сколько тетрадей в каждой пачке, если в одной из них тетраде?? в 4 раза меньше,.чем в другой? Умоляю помогите!!! Зарание спасибо огромное!!!

Математика

В 2 пачках 270 тетрадей. Сколько тетрадей в каждой пачке, если в одной из них тетраде?? в 4 раза меньше,.чем в другой? Умоляю помогите!!! Зарание спасибо огромное!!!

Автор: Гость