Одинаковые числа скрывают одинаковые буквы. В помощь цветок дает вам информацию о Буквограде:догадайтесь,какие слова должны быть в предложениях, и тогда,сопоставив числа из предложений и числа на цветке, вы узнаете,что же гово...
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Одинаковые числа скрывают одинаковые буквы. В помощь цветок дает вам информацию о Буквограде:догадайтесь,какие слова должны быть в предложениях, и тогда,сопоставив числа из предложений и числа на цветке, вы узнаете,что же говорит Цветок. Запишите только его слова в ответе." 10,18,14,9,8,0,15,1,2-интересный город 7,16,17,11,3,16 этого 0,8,15,8,2,1 умные и добрые. Они много читают и любят 4,11,17,6 песни 14 ним приезжает много 2,15,18,40,11,24.
Ответ(ы):
Гость:
0-г 1-а 2-д 3-л 4-п 6-ь 7-ж 8-о 9- 10- 11-е 14-с 15-р 16-и 17-т 18-у 24-е 40-з
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