Найдите периметры фигур( квадрат и треугольник,фото не могу переслать)заменитель где можно сумму произведением..

Математика
Найдите периметры фигур( квадрат и треугольник,фото не могу переслать)заменитель где можно сумму произведением..
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Периметр квадрата равен  а+а+а+а где а его сторона в правильном тр-ке будет а+а+а если же речь о всяком тр-ке то просто сумма его сторон
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для библиотеки купили 7 одинаково шкафов ,заплатили с рублей .запиши выражение ,ко??орые показывают 1)сколько рублей надо заплатить за 9 шкафов 2)с...
Ответить
Другие предметы
Что относится к характеристикам народа
Ответить
Математика
За 6 дней роботи 4 операторы набрали на кампютерэ 564288 символов.Сколька символов на??рали 2 оператора за один день роботы?
Ответить
Информатика
Как называется человекоподобный робот
Ответить
Математика
Для легкового автомобиля требуется 9л бензина на 100км пути.сколько литров бензина потребуется на 500 км пути?
Ответить