Найдите периметры фигур( квадрат и треугольник,фото не могу переслать)заменитель где можно сумму произведением..
Математика
Найдите периметры фигур( квадрат и треугольник,фото не могу переслать)заменитель где можно сумму произведением..
Ответ(ы):
Гость:
Периметр квадрата равен а+а+а+а где а его сторона в правильном тр-ке будет а+а+а если же речь о всяком тр-ке то просто сумма его сторон
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