Для библиотеки купили 7 одинаково шкафов ,заплатили с рублей .запиши выражение ,ко??орые показывают 1)сколько рублей надо заплатить за 9 шкафов 2)сколько таких шкафов можно купить на к рублей

Математика

Для библиотеки купили 7 одинаково шкафов ,заплатили с рублей .запиши выражение ,ко??орые показывают 1)сколько рублей надо заплатить за 9 шкафов 2)сколько таких шкафов можно купить на к рублей

Автор: Гость