Для библиотеки купили 7 одинаково шкафов ,заплатили с рублей .запиши выражение ,ко??орые показывают 1)сколько рублей надо заплатить за 9 шкафов 2)сколько таких шкафов можно купить на к рублей
Математика
Для библиотеки купили 7 одинаково шкафов ,заплатили с рублей .запиши выражение ,ко??орые показывают 1)сколько рублей надо заплатить за 9 шкафов 2)сколько таких шкафов можно купить на к рублей
Ответ(ы):
Гость:
С/7- цена одного шкафа 1)c/7*9=9c/7 рублей 2)к:с/7=7к/с рублей
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