Запишите неправильную дробь в виде смешанной дроби a)3\2,55/4,4/3,7/3,53/6. Пожалуйста,побы??трей.
Математика
Запишите неправильную дробь в виде смешанной дроби a)3\2,55/4,4/3,7/3,53/6. Пожалуйста,побы??трей.
Ответ(ы):
Гость:
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