В треугольнике ABC угол С =90. tgA= корень из 15. найти sinB (ответ 0,25)

Математика
В треугольнике ABC угол С =90. tgA= корень из 15. найти sinB (ответ 0,25)
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