Помагите решить с обьяснениями Два велосипедиста едут навстречу друг другу.Один-со скоростью 12 км/ ч ,а второй-15 км/ ч.Вычислить, через сколько часов они встретятся, если известно что первоначальное расстояние между обоими р...

Математика

Помагите решить с обьяснениями Два велосипедиста едут навстречу друг другу.Один-со скоростью 12 км/ ч ,а второй-15 км/ ч.Вычислить, через сколько часов они встретятся, если известно что первоначальное расстояние между обоими равнялось 81 км.Что еще можно вычислить?

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