Тарас бульба 12 глав,их названия

Гость: Гость:

1.встреча с сыновьями.2. поездка в запорожье.3.новая жизнь остапа и андрия.4.запорожцев подняли на отважное предприятие.5.запорожцы отправились на польшу о окружили город дубно.6.Андрий помогает панночке и её матери и был обвинен в предательстве.7.сражение с поляками.8.месть ляхам за верных товарищей и христову веру.9.тарас бульба убивает андрий за предательство.10.тарас идет разведывать остапа.11. казнь остапа.12.казнь тараса.