Тарас бульба 12 глав,их названия
Литература
Тарас бульба 12 глав,их названия
Ответ(ы):
Гость:
1.встреча с сыновьями.2. поездка в запорожье.3.новая жизнь остапа и андрия.4.запорожцев подняли на отважное предприятие.5.запорожцы отправились на польшу о окружили город дубно.6.Андрий помогает панночке и её матери и был обвинен в предательстве.7.сражение с поляками.8.месть ляхам за верных товарищей и христову веру.9.тарас бульба убивает андрий за предательство.10.тарас идет разведывать остапа.11. казнь остапа.12.казнь тараса.
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