Привет разберите слово елка фоничеческим разбором

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Привет разберите слово елка фоничеческим разбором
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Автор: Гость
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