Определите , насколько растянется буксировочный трос с жесткостью 40 к н/м при буксировке автомобиля массой 1200кг с ускорением 0,3 м/с^2.Силу трения не учитывать

Физика

Определите , насколько растянется буксировочный трос с жесткостью 40 к н/м при буксировке автомобиля массой 1200кг с ускорением 0,3 м/с^2.Силу трения не учитывать

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