Первый мастер изготовляет юрту за 20 дней,второй-за 12 дней,а третий-за 15 дней. За сколько дней три мастера изготовят юрту при совместной работе?

Математика

Первый мастер изготовляет юрту за 20 дней,второй-за 12 дней,а третий-за 15 дней. За сколько дней три мастера изготовят юрту при совместной работе?

Автор: Гость