Первый мастер изготовляет юрту за 20 дней,второй-за 12 дней,а третий-за 15 дней. За сколько дней три мастера изготовят юрту при совместной работе?
Математика
Первый мастер изготовляет юрту за 20 дней,второй-за 12 дней,а третий-за 15 дней. За сколько дней три мастера изготовят юрту при совместной работе?
Ответ(ы):
Гость:
часть юрты сделают вместе за 1 день дней потребуется 3 мастерам чтобы изготовить юрту
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