11. Кислотный характер оксида отражает уравнение: А) CaO + 2HCl→ CaCl2 + H2O B) SO3 + H2O→ H2SO4 С) 2NO + O2→ 2NO2 D) CuO + C→ Cu + CO
Химия
11. Кислотный характер оксида отражает уравнение: А) CaO + 2HCl→ CaCl2 + H2O B) SO3 + H2O→ H2SO4 С) 2NO + O2→ 2NO2 D) CuO + C→ Cu + CO
Ответ(ы):
Гость:
B) SO3 + H2O = H2SO4 ........
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