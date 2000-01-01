ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА в одном из тиражей лотерей было 100 выигрышей по 2000 р 1000 выигр??шей по 500 р и 10000 выигрышей по 30 р сколько всего было выигрышей и на какую сумму?
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА в одном из тиражей лотерей было 100 выигрышей по 2000 р 1000 выигр??шей по 500 р и 10000 выигрышей по 30 р сколько всего было выигрышей и на какую сумму?
Ответ(ы):
Гость:
Всего выигрышей: 100+1000+10000=11100 шт. Сумма: 100*2 000=200 000 1 000*500=500 000 10 000*30=300 000 200 000 + 500 000 + 300 000=1 000 000
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