ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА в одном из тиражей лотерей было 100 выигрышей по 2000 р 1000 выигр??шей по 500 р и 10000 выигрышей по 30 р сколько всего было выигрышей и на какую сумму?

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА в одном из тиражей лотерей было 100 выигрышей по 2000 р 1000 выигр??шей по 500 р и 10000 выигрышей по 30 р сколько всего было выигрышей и на какую сумму?

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